Перейдет ли Баринов в «Бешикташ»? Мнение бывшего спортдира «Локо»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» рассказал, что не верит в то, что полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов перейдет этой зимой в «Бешикташ».

— «Локо» активен на рынке. Приобрел у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова. Эти игроки реально помогут команде Галактионова выбраться из ямы?

— Если коротко, то это два прекрасных трансфера!

— Пиняев сейчас самый талантливый футболист в России?

— Один из самых перспективных. С кем из игроков прошлого можно его сравнить? Пиняев похож на самого себя.

— Лантратов сильнее и Худякова, и Гильерме?

— На данный момент, возможно, и сильнее. Хотя Худякова я считаю очень большим талантом!

— Какова вероятность того, что Баринов перейдет в «Бешикташ»?

— Нет никаких шансов.

— Почему?

— Сейчас «Локо» его продаст только за 15 миллионов, не меньше! Никто не заплатит такую сумму. Кроме того, нужно учитывать, что новому руководству железнодорожников нужно решить главную задачу этого сезона — не вылететь из РПЛ. А Баринов является одним из ключевых игроков команды, на него рассчитывают.

— А стоит ли самому Дмитрию ехать в Турцию?

— Полагаю, что Дмитрий давно подумывает уехать за рубеж, попробовать там свои силы. Просто пока не сложилось.