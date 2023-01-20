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Сегодня, 15:45

Перейдет ли Баринов в «Бешикташ»? Мнение бывшего спортдира «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» рассказал, что не верит в то, что полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов перейдет этой зимой в «Бешикташ».

— «Локо» активен на рынке. Приобрел у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова. Эти игроки реально помогут команде Галактионова выбраться из ямы?

— Если коротко, то это два прекрасных трансфера!

— Пиняев сейчас самый талантливый футболист в России?

— Один из самых перспективных. С кем из игроков прошлого можно его сравнить? Пиняев похож на самого себя.

— Лантратов сильнее и Худякова, и Гильерме?

— На данный момент, возможно, и сильнее. Хотя Худякова я считаю очень большим талантом!

— Какова вероятность того, что Баринов перейдет в «Бешикташ»?

— Нет никаких шансов.

— Почему?

— Сейчас «Локо» его продаст только за 15 миллионов, не меньше! Никто не заплатит такую сумму. Кроме того, нужно учитывать, что новому руководству железнодорожников нужно решить главную задачу этого сезона — не вылететь из РПЛ. А Баринов является одним из ключевых игроков команды, на него рассчитывают.

— А стоит ли самому Дмитрию ехать в Турцию?

— Полагаю, что Дмитрий давно подумывает уехать за рубеж, попробовать там свои силы. Просто пока не сложилось.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Дмитрий Баринов
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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