Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что думает о продолжении карьеры нападающего Артема Дзюбы.

Сегодня, 20 января, президент московского «Торпедо» Илья Геркус сообщил, что клуб не будет заключать контракт с 34-летним игроком.

— Как вы думаете, отказ «Торпедо — сильный удар по самолюбию Дзюбы?

— Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места.

— Не пожалеет теперь Дзюба, что ушел из «Зенита» и подался в Турцию?

— Он уже не играл в основном составе «Зенита», поэтому ушел в Турцию. Я уже говорил, что в Турции он играть не будет — там другой футбол. Современный футбол — это скорость. А Дзюбе этого не хватает.

— Стоит ли Дзюбе планировать организацию прощального матча?

— Этого я не знаю. Ему можно попробовать в маленьких европейских странах, где бы ему дали шанс. Пусть попробует на Кипре. В одну команду с Кокориным? Почему бы и нет, — цитирует Петржелу «Спорт День за Днем».