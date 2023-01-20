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Петржела — о Дзюбе: «Пусть попробует на Кипре. В одну команду с Кокориным? Почему бы и нет»

Петржела поделился мнением о продолжении карьеры Артема Дзюбы
Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что думает о продолжении карьеры нападающего Артема Дзюбы.

Сегодня, 20 января, президент московского «Торпедо» Илья Геркус сообщил, что клуб не будет заключать контракт с 34-летним игроком.

— Как вы думаете, отказ «Торпедо — сильный удар по самолюбию Дзюбы?

— Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места.

—  Не пожалеет теперь Дзюба, что ушел из «Зенита» и подался в Турцию?

— Он уже не играл в основном составе «Зенита», поэтому ушел в Турцию. Я уже говорил, что в Турции он играть не будет — там другой футбол. Современный футбол — это скорость. А Дзюбе этого не хватает.

— Стоит ли Дзюбе планировать организацию прощального матча?

— Этого я не знаю. Ему можно попробовать в маленьких европейских странах, где бы ему дали шанс. Пусть попробует на Кипре. В одну команду с Кокориным? Почему бы и нет, — цитирует Петржелу «Спорт День за Днем».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/petrzhela-otkaz-torpedo-silnyy-udar-po-samolyubiyu-dzyuby-

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1.63

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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