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Сегодня, 18:00

Корнеев не считает Виктора Мендеса суперусилением для ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев заявил «СЭ», что не считает полузащитника Виктора Мендеса суперусилением для армейцев.

— В опорной зоне красно-синих в последних турах играют Мендес и Зделар. После матча с «Краснодаром» вы сказали, что не видите, в чем чилиец превосходит российских игроков ЦСКА, например Мухина. Не поменяли своего мнения?

— Нет, не поменял. Мухин точно не слабее Мендеса, а, пожалуй, даже и предпочтительнее легионера. Не могу назвать чилийца суперусилением. Да. он нечасто теряет мячи, но особо и не продолжает атаки. Слишком много очень простых решений...

— А Зделар?

— Вот это совсем другая история. Он всегда смотрит вперед, думает очень быстро, обладает последним пасом. Может отдавать хорошие дальние передачи. С сербом как раз армейцы попали в точку, а по Мендесу возникают большие вопросы.

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Игорь Корнеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Саша Зделар
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0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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