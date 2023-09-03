Кордоба рассказал о переговорах с «Краснодаром» о новом контракте

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о договоренности с клубом о продлении контракта до 2026 года. Ранее об этом сообщало издание Metaratings.ru. Текущий контракт с нападающим истекает летом 2025 года.

— Ты достиг договоренности о продлении контракта с «Краснодаром»?

— Мы разговариваем, пока ничего конкретного сказать не могу. Продолжаем разговор с руководством.

— Ты не покинешь «Краснодар» в этом сезоне?

— Я в «Краснодаре»!

В текущем сезоне колумбийский нападающий забил 5 мячей.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью.