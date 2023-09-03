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Сегодня, 08:45

Титов: «Литвинов — единственный, кто может отдать пас на 20-30 метров. Но против «Краснодара» выходит Умяров»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Руслан Литвинов (слева).
Фото ФК «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» рассказал, что думает о поражении красно-белых от «Краснодара» (0:2) в 7-м туре чемпионата России. Он также прокомментировал игру хавбека Руслана Литвинова.

— Результат, увы, закономерен, — констатирует Титов. — Зачем что-то выдумать и что-то натягивать хотя бы на ничью... Счет на табло. «Краснодар» оказался объективно сильнее. Можно поздравить город Краснодар с тем, что за последние несколько лет на стадионе был аншлаг. Это здорово. Ну и команда Ивича не подвела своих болельщиков.

— Гильермо Абаскаль удивил вас стартовым составом?

— У меня, как у спартаковца, много вопросов по составу.

— Почему?

— Вспоминаю наше время. Мы играли одним составом чемпионат России, Кубок, Лигу чемпионов. Иногда в неделю проводили по три матча. И ничего! Никакой ротации. «Спартак» здорово сыграл против «Динамо» в Кубке. С этим сложно спорить. Но почему те футболисты, которые прекрасно себя проявили в дерби, сегодня остались в запасе? Я прежде всего имею центр поля. В частности, Литвинов и Пруцев особенно в первом тайме против бело-голубых дали команде скорость. Разве они не заслужили шанс выйти с первых минут против «Краснодара»? У парней кураж, задор, победный дух. Так ставьте их дальше! Почему нет? Но в «Спартаке» какая-то своя логика. Я, признаюсь, сильно удивлен. Вновь в старте оказались футболисты, которые в итоге не попали в игру. Достаточно посмотреть на ту замену, которую Абаскаль произвел в перерыве.

— То есть, тренер признал свою ошибку, поменяв Умярова на Литвинова?

— Получается, так. Литвинов — единственный футболист в этом «Спартаке», который может отдать среднюю или длинную передачу на 20-30 метров. У него просто прекрасные пасы — те, которыми отличался наш «Спартак». Руслан способен разрезать центральную зону и вывести атакующего игрока на удобную позицию. Но он не попадает в старт... То же самое могу сказать и про Пруцева, который дает объем и скорость, креативен, отрабатывает сзади.

Полностью интервью Титова читайте на сайте «СЭ»

Егор Титов
Руслан Литвинов
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Оренбург – Сочи
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