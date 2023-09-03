Титов: «Бабич здорово сыграл против «Динамо»? Почему он остался в запасе?»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов после поражения от «Краснодара» (0:2) в 7-м туре РПЛ в интервью «СЭ» заявил, что не понял, почему в центре обороны красно-белых играли Алексис Дуарте и Георгий Джикия.
— Кого выделите в составе хозяев?
— Я бы отметил двух игроков, которые, думаю, в скором времени отправятся на повышение. Либо перейдут в российский гранд, либо уедут в Европу. Это Черников и Кривцов. Сегодня эти парни определяют всю центральную ось «быков».
— Удивились, как легко Кордоба разобрался с Дуарте и Денисовым, открывая счет?
— Кордоба — форвард, которому достаточно и полумомента, чтобы отличиться. Но тут опять вопросы к центру обороны. Абаскаль вновь решил его перекроить. Против «Динамо» выходили Бабич и Чернов, сегодня — Дуарте и Джикия, к которым есть большие вопросы. Разве тот же Бабич не здорово провел дерби с бело-голубыми? В итоге сегодня Джикию заменили на 73-й минуте. Просто если вы обратитесь к статистике, то в 6 из семи матчей РПЛ красно-белые в этом сезоне пропускали... Лишь с «Ахматом» отыграли на ноль, да и то гости могли забить в концовке.
— Вам не кажется, что над Абаскалем сгущаются тучи?
— Это же «Спартак», как говорится, целая планета. Тут всегда давление на игроков и тренеров колоссальное. И все может поменяться в одночасье. Пока, как мне кажется, тренерский штаб лихорадит. Повторю свою мысль. Если футболисты здорово проводят кубковый матч и убеждают тренера в своей состоятельности, то они должны играть в следующей встрече чемпионата. Не нужно делить турниры. Если от игрока исходит уверенность, кураж, азарт, если он ловит кайф, у него все получается, не стоит его притормаживать. В этом и заключается работа тренера: уловить момент, когда у твоего подопечного многое получается и сделать на него ставку.
Полностью интервью Титова читайте на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0