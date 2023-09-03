Титов: «Бабич здорово сыграл против «Динамо»? Почему он остался в запасе?»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов после поражения от «Краснодара» (0:2) в 7-м туре РПЛ в интервью «СЭ» заявил, что не понял, почему в центре обороны красно-белых играли Алексис Дуарте и Георгий Джикия.

— Кого выделите в составе хозяев?

— Я бы отметил двух игроков, которые, думаю, в скором времени отправятся на повышение. Либо перейдут в российский гранд, либо уедут в Европу. Это Черников и Кривцов. Сегодня эти парни определяют всю центральную ось «быков».

— Удивились, как легко Кордоба разобрался с Дуарте и Денисовым, открывая счет?

— Кордоба — форвард, которому достаточно и полумомента, чтобы отличиться. Но тут опять вопросы к центру обороны. Абаскаль вновь решил его перекроить. Против «Динамо» выходили Бабич и Чернов, сегодня — Дуарте и Джикия, к которым есть большие вопросы. Разве тот же Бабич не здорово провел дерби с бело-голубыми? В итоге сегодня Джикию заменили на 73-й минуте. Просто если вы обратитесь к статистике, то в 6 из семи матчей РПЛ красно-белые в этом сезоне пропускали... Лишь с «Ахматом» отыграли на ноль, да и то гости могли забить в концовке.

— Вам не кажется, что над Абаскалем сгущаются тучи?

— Это же «Спартак», как говорится, целая планета. Тут всегда давление на игроков и тренеров колоссальное. И все может поменяться в одночасье. Пока, как мне кажется, тренерский штаб лихорадит. Повторю свою мысль. Если футболисты здорово проводят кубковый матч и убеждают тренера в своей состоятельности, то они должны играть в следующей встрече чемпионата. Не нужно делить турниры. Если от игрока исходит уверенность, кураж, азарт, если он ловит кайф, у него все получается, не стоит его притормаживать. В этом и заключается работа тренера: уловить момент, когда у твоего подопечного многое получается и сделать на него ставку.

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