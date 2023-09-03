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Сегодня, 09:00

Титов: «Бабич здорово сыграл против «Динамо»? Почему он остался в запасе?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов после поражения от «Краснодара» (0:2) в 7-м туре РПЛ в интервью «СЭ» заявил, что не понял, почему в центре обороны красно-белых играли Алексис Дуарте и Георгий Джикия.

— Кого выделите в составе хозяев?

— Я бы отметил двух игроков, которые, думаю, в скором времени отправятся на повышение. Либо перейдут в российский гранд, либо уедут в Европу. Это Черников и Кривцов. Сегодня эти парни определяют всю центральную ось «быков».

— Удивились, как легко Кордоба разобрался с Дуарте и Денисовым, открывая счет?

— Кордоба — форвард, которому достаточно и полумомента, чтобы отличиться. Но тут опять вопросы к центру обороны. Абаскаль вновь решил его перекроить. Против «Динамо» выходили Бабич и Чернов, сегодня — Дуарте и Джикия, к которым есть большие вопросы. Разве тот же Бабич не здорово провел дерби с бело-голубыми? В итоге сегодня Джикию заменили на 73-й минуте. Просто если вы обратитесь к статистике, то в 6 из семи матчей РПЛ красно-белые в этом сезоне пропускали... Лишь с «Ахматом» отыграли на ноль, да и то гости могли забить в концовке.

— Вам не кажется, что над Абаскалем сгущаются тучи?

— Это же «Спартак», как говорится, целая планета. Тут всегда давление на игроков и тренеров колоссальное. И все может поменяться в одночасье. Пока, как мне кажется, тренерский штаб лихорадит. Повторю свою мысль. Если футболисты здорово проводят кубковый матч и убеждают тренера в своей состоятельности, то они должны играть в следующей встрече чемпионата. Не нужно делить турниры. Если от игрока исходит уверенность, кураж, азарт, если он ловит кайф, у него все получается, не стоит его притормаживать. В этом и заключается работа тренера: уловить момент, когда у твоего подопечного многое получается и сделать на него ставку.

Полностью интервью Титова читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
Егор Титов
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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