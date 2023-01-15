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Сегодня, 12:12

Кавазашвили считает, что Абаскалю по силам привести «Спартак» к чемпионству в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль способен привести клуб к чемпионству в РПЛ.

«Я убежден, что нынешний состав команды способен бороться с «Зенитом» за чемпионство. Главное, чтобы все были здоровы. Сейчас «Спартак» при Абаскале играет здорово, они способны выиграть золотые медали. Посмотрим, что он придумает на вторую часть сезона», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

После первой половины сезона «Спартак» идет на втором месте с 36 очками. Лидирует «Зенит» с 42 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-spartak-pri-abaskale-sposoben-stat-chempionom-rossii/

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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

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Краснодар

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