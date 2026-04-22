Карпукас о возможном уходе из «Локомотива»: «Хочу доиграть, а после смотреть на выбор»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал информацию о возможном уходе из команды.

«Я хочу доиграть четыре матча, а после смотреть на выбор. Честно, голова уже подустала от разговора про контракт. Если честно, я сам еще не знаю», — сказал Карпукас.

Контракт 23-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

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