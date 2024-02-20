Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:42

Константин Лепехин прокомментировал возможный отказ Макарчука переходить из «Сочи» в «Зенит»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал отказ защитника «Сочи» Артема Макарчука перейти в питерскую команду.

— Не думаю, что это какая-то глобальная проблема. Это индивидуальный момент. Макарчук решил, что ему не нужно ввязываться в ложную конкуренцию. Другой футболист посчитает для себя возможным такой переход.

Все равно, как бы там ни было, большинство футболистов России хотели бы играть в «Зените». Даже если не всегда попадать в состав, то находиться в команде хотели бы, — цитирует Лепехина «Спорт День за Днем».

28-летний игрок в этом сезоне провел за «Сочи» 19 матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, контракт защитника истекает 30 июня 2024 года, однако агент футболиста в интервью «СЭ» сообщила, что это неверная информация.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/lepekhin-otkaz-makarchuka-obychnyy-rabochiy-moment-dlya-zenita-
2
1
Читайте также
Кокорин забил самый быстрый гол чемпионата Кипра
Команда Москвы выиграла медальный зачет спартакиады 2024
ЦТАК: Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль российского производства
Губернатор Херсонской области Сальдо назвал части «абсолютной России» на Украине
«Известия» показали оставленный ВСУ опорный пункт в Авдеевке
МАГАТЭ: санкции Запада против «Росатома» заведут ядерную сферу в мире в тупик
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Агент рассказал, что Роналдо великолепно чувствует себя в «Ростове»
Экс-тренер ЦСКА Чанов оценил трансфер полузащитника Айссауи
Дубль Чалова принес ЦСКА победу над «Химками»
Дубль Классена, гол Угальде и 90 минут Джикии. «Спартак» разгромил чемпиона Киргизии
«Спартак» разгромил «Абдыш-Ата» из Киргизии в товарищеском матче
«Краснодар» может подписать нападающего «Ботафого» Виктора Са
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аленичев, Титов и Филимонов провели автограф-сессию на ВДНХ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости