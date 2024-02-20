Константин Лепехин прокомментировал возможный отказ Макарчука переходить из «Сочи» в «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал отказ защитника «Сочи» Артема Макарчука перейти в питерскую команду.

— Не думаю, что это какая-то глобальная проблема. Это индивидуальный момент. Макарчук решил, что ему не нужно ввязываться в ложную конкуренцию. Другой футболист посчитает для себя возможным такой переход.

Все равно, как бы там ни было, большинство футболистов России хотели бы играть в «Зените». Даже если не всегда попадать в состав, то находиться в команде хотели бы, — цитирует Лепехина «Спорт День за Днем».

28-летний игрок в этом сезоне провел за «Сочи» 19 матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, контракт защитника истекает 30 июня 2024 года, однако агент футболиста в интервью «СЭ» сообщила, что это неверная информация.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.