Аленичев, Титов и Филимонов провели автограф-сессию на ВДНХ

Во вторник, 20 февраля, в рамках празднования на ВДНХ Дня энергетики в павильоне «Нефть» «ЛУКОЙЛа» прошла встреча звезд российского футбола с болельщиками.

За два часа известные экс-спартаковцы Дмитрий Аленичев, Егор Титов и Александр Филимонов раздали 915 автографов поклонникам красно-белых и ответили на их вопросы.

Также посетителям была представлена копия Кубка России — «Спартак» стал обладателем трофея в 2022 году.