Агент Макарчука сообщила, что контракт защитника с «Сочи» не заканчивается летом 2024 года

Агент защитника «Сочи» Артема Макарчука, Марьяна Кашчелан, в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о продлении контракта футболиста с клубом.

«Контракт Артема заканчивается летом этого года, ведется ли работа по его продлению? К сожалению, у вас неверная информация. У Артема договор с «Сочи» не заканчивается этим летом. Насколько долгий контракт? На такие вопросы могут ответить в «Сочи», — сказала Кашчелан «СЭ».

Согласно порталу Transfermarkt, контракт защитника истекает 30 июня 2024 года. 28-летний игрок в этом сезоне провел за клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.