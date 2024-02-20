Агент Айсауи рассказал, как прошел переход игрока в ЦСКА

Футбольный агент новичка ЦСКА Сидахмеда Айсауи Анисс Беншабан отреагировал на переход клиента из «УСМ Алжир» в московский клуб.

«Мы выбрали ЦСКА, потому что это большой клуб с богатой историей. Самое главное, ЦСКА показал, насколько он заинтересован в Сидахмеде, и сделал все, чтобы этот трансфер состоялся. Мы ощущали поддержку и помощь клуба. Кроме того, нас впечатлил план развития ЦСКА и его высокая мотивация. Особенно понравилось, что клуб рассчитывает на молодых талантливых игроков.

Переговоры с его клубом были действительно сложными. Сидахмеда не хотели отпускать. Мы сделали все, что могли, чтобы убедить их все же сделать это. Они не дают молодым талантливым футболистам возможности играть в основной команде до 21 года. Поэтому у нас не было никаких сомнений, что ЦСКА — лучший вариант для нас. Мы счастливы, что в конце концов все получилось», — цитирует игрока Sport24.

Контракт с 19-летним алжирским футболистом заключен до сезона-2025/26 с опцией продления еще на два года.