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20 февраля, 20:08

Агент Айсауи рассказал, как прошел переход игрока в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Футбольный агент новичка ЦСКА Сидахмеда Айсауи Анисс Беншабан отреагировал на переход клиента из «УСМ Алжир» в московский клуб.

«Мы выбрали ЦСКА, потому что это большой клуб с богатой историей. Самое главное, ЦСКА показал, насколько он заинтересован в Сидахмеде, и сделал все, чтобы этот трансфер состоялся. Мы ощущали поддержку и помощь клуба. Кроме того, нас впечатлил план развития ЦСКА и его высокая мотивация. Особенно понравилось, что клуб рассчитывает на молодых талантливых игроков.

Переговоры с его клубом были действительно сложными. Сидахмеда не хотели отпускать. Мы сделали все, что могли, чтобы убедить их все же сделать это. Они не дают молодым талантливым футболистам возможности играть в основной команде до 21 года. Поэтому у нас не было никаких сомнений, что ЦСКА — лучший вариант для нас. Мы счастливы, что в конце концов все получилось», — цитирует игрока Sport24.

Контракт с 19-летним алжирским футболистом заключен до сезона-2025/26 с опцией продления еще на два года.

 

ФК ЦСКА (Москва)
1
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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