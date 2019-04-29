Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 26-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:1) попытался уйти от просьбы прокомментировать последние изменения в руководстве красно-белых. В мае работы в клубе прекращают вице-президент/гедиректор Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

– После матча в Туле (0:3 от "Арсенала") случились кадровые перестановки. Как вы отреагировали на них? – спросили Кононова на послематчевой пресс-конференции.

– Я бы не хотел отвечать на этот вопрос. Хотел бы говорить о матче. Как я отреагировал? Это решение совета директоров, вот и все.

– В том же сообщении было, что строительство в ваших руках. Вы видите ветеранов в команде?

– Я бы не хотел команду делить на ветеранов и остальных. Я вижу "Спартак", который будет побеждать и приносить удовлетворение. Чтобы игроки, которые будут представлять "Спартак", прогрессировали. (Александр Рогулев)

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