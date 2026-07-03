Комментатор Керимов о новичке «Зенита» Фелипе Аугусто: «Классный игрок. Техничный, атлетичный, хорош на «втором этаже»

Комментатор и эксперт по чемпионату Турции Эльвин Керимов в разговоре с «СЭ» дал характеристику новичку «Зенита» — 22-летнему нападающему Фелипе Аугусто.

— Классный игрок. Быстро адаптировался в Турции. В атаке действовал в основном в оттяжке или на фланге. Центрфорварда в «Трабзоне» играл нигериец Пол Онуачу, который в итоге с 22 голами вместе с Элдором Шомуродовым стал лучшим бомбардиром чемпионата.

— Козыри Фелипе Аугусто?

— Техничный, атлетичный, быстрый. С дриблингом. Может оказываться центрфорвардом как по ситуации, так и с первых минут. Эффективен на «втором этаже», хорошо выбирает позицию.

В общем, «Трабзон» с ним точно угадал. Крутое попадание. В этом клубе здорово работает селекционная служба. Аугусто купили у бельгийского «Серкль Брюгге» и теперь выручили за него приличные деньги. В целом, «Трабзон» славится тем, что умеет находить талантливых, не самых известных игроков, адаптировать их под свой чемпионат и затем удачно перепродавать.

— Допускаете, что в «Зените» Аугусто будет играть на позиции вингера/инсайда?

— Как вингер он тоже хорош. Вообще Фелипе — командный нападающий. О его игре нужно судить не только по голам и результативным передачам. Многопрофильный форвард современной формации.

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто 29 июня. Футболист подписал контракт по схеме «4+1».

Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» в июле 2025 года, и в 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.