Шнякин об интересе к Агкацеву из Европы: «Насколько я понимаю, одна из команд — это Ювентус»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился подробностями возможного трансфера вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева в европейские клубы.

«Это в том числе то, что мне частично рассказывал сам Стас. Насколько я понимаю, все-таки одна из этих команд — это «Ювентус». А другая команда... Был разговор, что в одной команде не самый статусный вратарь, будто бы это похоже на «Ювентус», потому что Ди Грегорио не выдающийся провел прошлый сезон. А второй клуб — это какая-то серьезная команда, где очень большой вратарь. Но, насколько я понимаю, само желание Стаса было даже в такую команду рвануть, даже на позицию резервного вратаря, потому что он очень хочет себя в Европе проявить», — рассказал Шнякин в новом выпуске проекта «Коммент.Live».

Агкацев находится в системе «Краснодара» с 2017 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 37 матчах, в 15 из которых сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего голкипера в 12 миллионов евро.

26 июля в 1-м туре РПЛ Агкацев помог «Краснодару» на выезде обыграть «Рубин» (3:1).