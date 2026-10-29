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Когда Криштиану Роналду забьет 1000 гол в карьере: сколько осталось до рекорда, успеет ли КриРо в сезоне 2026/27

Успеет ли Роналду дойти до отметки в 1000 голов в этом сезоне? Считаем примерные сроки

Андрей Антсон
Автор отдела международного футбола
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
Португальцу нужно поднажать.

Для того чтобы подсчитать, когда Криштиану Роналду забьет свой 1000-й гол, стоит разобраться с изначальным числом. Перед матчем с «Аль-Холудом» 29 октября саудовская лига считает у Роналду 982 гола. В подсчете, который использует Opta, их 981. Расхождение возникло после встречи с «Аль-Фейсали» 23 октября. Лига записала спорный мяч на португальца, а статистический провайдер посчитал его автоголом. Скорее всего сам Роналду, лига и СМИ будут учитывать версию саудовской лиги, так что давайте оттолкнемся от нее — 982.

Следом надо разобраться в текущей результативности Роналду, чтобы понять темпы. Возьмем его отрезок игры за «Аль-Наср».

Одиннадцати матчей недостаточно, чтобы объявлять нынешнюю результативность окончательной нормой. Однако переносить в будущее почти гол за игру тоже слишком смело. Для базового сценария возьмем прошлый сезон вместе с началом текущего: получается 36 мячей в 48 встречах, или примерно 0,75 за выход на поле. Такой подход учитывает, что Роналду выйдет из небольшого кризиса старта сезона, но также будет встраиваться в тренд — результативность Роналду от сезона к сезону падает.

Также надо учесть, что Криштиану пропускает матчи. В трех предыдущих чемпионатах Саудовской Аравии Криштиану провел 31, 30 и 30 матчей из 34 возможных. В сумме это около 89 процентов. В нынешнем сезоне во всех клубных турнирах у него 11 выходов на поле в 13 состоявшихся встречах «Аль-Насра», примерно 85 процентов.

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Причинами пропусков далеко не всегда являлись травмы. Периодически Криштиану берет отдых, а иногда сам тренер решает применить ротацию. Стоит также учитывать периодические дисквалификации.

Дальше считаем. При 982 голах и результативности 0,75 на оставшиеся 18 голов потребуется 24 матча. С поправкой на пропуски — 29 клубных матчей. С 29 октября до конца мая в расписании команды есть 31 встреча с указанной датой. Еще предстоит перенесенный матч с «Аль-Васлом», который пока неизвестно когда состоится.

Стоит учитывать, что есть еще вариант, при котором «Аль-Наср» будет продвигаться дальше в кубковых соревнованиях. Но предсказать, как далеко зайдет команда, довольно проблематично, поэтому давайте пока это не учитывать.

Таким образом, если Криштиану Роналду повысит свою результативность в этом сезоне и вернется к цифрам, близким к предыдущим сезонам, а также не пропустит большее количество игр — скорее всего, он доберется до отметки в 1000 голов уже в этом сезоне, а именно весной. С учетом того, что матчей из-за кубковых соревнований может быть еще больше, такой прогноз выглядит еще более вероятным.

Фото Getty Images

Вернется ли он в сборную

Однако мы не упомянули еще один фактор — а именно матчи сборных. Шли слухи о том, что Криштиану даже хотел бы постараться забить 1000-й гол именно в форме сборной Португалии.

Но после сентябрьского конфликта с Жорже Жезушем возможность юбилея в футболке Португалии выглядела сомнительной. Роналду покинул расположение команды, а затем получил 30-дневную дисквалификацию. По информации RTP со ссылкой на Lusa, срок наказания заканчивается 30 октября. Это значит, что Криштиану может быть вызван на матчи ноябрьской паузы и потому был уже включен в расширенный список сборной. Окончательный состав Жезуш должен объявить 6 ноября. Португалия сыграет с Данией 14 ноября и Уэльсом 17-го.

Однако еще не совсем понятно, в какой роли Роналду вернется в сборную, если это произойдет. Жезуш показал, что не боится оставлять легенду на скамейке, и вряд ли он сильно отступит от своего принципа. Но все равно стоит учитывать, что, если Криштиану забьет еще пару мячей за национальную команду, это позволит ему добраться до отметки в 1000 голов на несколько матчей раньше.

Забить именно тысячный за сборную тоже возможно. Португалия уже обеспечила себе участие в четвертьфинале Лиги наций. Матчи плей-офф запланированы на окно с 25 по 30 марта 2027 года. Но для того чтобы успеть к мартовскому окну, как мы выяснили, Роналду нужно резко взвинтить свою результативность в Саудовской Аравии.

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Есть еще и финальный турнир, куда Португалия еще не факт, что пробьется. Матчи запланированы на окно 9-13 июня, и вот это уже выглядит куда более реалистичным вариантом. Если португальская сборная выйдет в полуфинал, то Роналду может соединить достижение исторической отметки вместе с еще одной возможностью выиграть со сборной трофей. В случае если такой пазл сойдется — это было бы красивой точкой для его великой карьеры. Тем более что мы еще летом понимали, что текущий сезон может стать последним для Криша.

Таким образом, скорее всего, Роналду достигнет отметки в 1000 голов весной или летом следующего года. У Криштиану есть шанс оформить это все в красивую историю, но многое будет зависеть от его формы, взаимоотношений со сборной, продвижения в кубковых соревнованиях и отсутствия травм. Следим! Осталось не так много.

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Криштиану Роналду
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