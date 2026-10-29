Успеет ли Роналду дойти до отметки в 1000 голов в этом сезоне? Считаем примерные сроки

Португальцу нужно поднажать.

Для того чтобы подсчитать, когда Криштиану Роналду забьет свой 1000-й гол, стоит разобраться с изначальным числом. Перед матчем с «Аль-Холудом» 29 октября саудовская лига считает у Роналду 982 гола. В подсчете, который использует Opta, их 981. Расхождение возникло после встречи с «Аль-Фейсали» 23 октября. Лига записала спорный мяч на португальца, а статистический провайдер посчитал его автоголом. Скорее всего сам Роналду, лига и СМИ будут учитывать версию саудовской лиги, так что давайте оттолкнемся от нее — 982.

Следом надо разобраться в текущей результативности Роналду, чтобы понять темпы. Возьмем его отрезок игры за «Аль-Наср».

Одиннадцати матчей недостаточно, чтобы объявлять нынешнюю результативность окончательной нормой. Однако переносить в будущее почти гол за игру тоже слишком смело. Для базового сценария возьмем прошлый сезон вместе с началом текущего: получа е тся 36 мячей в 48 встречах, или примерно 0,75 за выход на поле. Такой подход учитывает, что Роналду выйдет из небольшого кризиса старта сезона, но также будет встраиваться в тренд — результативность Роналду от сезона к сезону падает.

Также надо учесть, что Криштиану пропускает матчи. В трех предыдущих чемпионатах Саудовской Аравии Криштиану провел 31, 30 и 30 матчей из 34 возможных. В сумме это около 89 процентов. В нынешнем сезоне во всех клубных турнирах у него 11 выходов на поле в 13 состоявшихся встречах «Аль-Насра», примерно 85 процентов.

Причинам и пропусков далеко не всегда являлись травмы. Периодически Криштиану берет отдых, а иногда сам тренер решает применить ротацию. Стоит также учитывать периодические дисквалификации.

Дальше считаем. При 982 голах и результативности 0,75 на оставшиеся 18 голов потребуется 24 матча. С поправкой на пропуски — 29 клубных матчей. С 29 октября до конца мая в расписании команды есть 31 встреча с указанной датой. Еще предстоит перенесенный матч с «Аль-Васлом», который пока неизвестно когда состоится.

Стоит учитывать, что есть еще вариант, при котором «Аль-Наср» будет продвигаться дальше в кубковых соревнованиях. Но предсказать, как далеко зайдет команда , довольно проблематично, поэтому давайте пока это не учитывать.

Таким образом, если Криштиану Роналду повысит свою результативность в этом сезоне и вернется к цифрам , близким к предыдущим сезонам, а также не пропустит большее количество игр — скорее всего , он доберется до отметки в 1000 голов уже в этом сезоне, а именно весной. С учетом того, что матчей из-за кубковых соревнований может быть еще больше , такой прогноз выглядит еще более вероятным.

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Вернется ли он в сборную

Однако мы не упомянули еще один фактор — а именно матчи сборных. Шли слухи о том, что Криштиану даже хотел бы постараться забить 1000-й гол именно в форме сборной Португалии.

Но после сентябрьского конфликта с Жорже Жезушем возможность юбилея в футболке Португалии выглядела сомнительной. Роналду покинул расположение команды, а затем получил 30-дневную дисквалификацию. По информации RTP со ссылкой на Lusa, срок наказания заканчивается 30 октября. Это значит, что Криштиану может быть вызван на матчи ноябрьской паузы и потому был уже включен в расширенный список сборной. Окончательный состав Жезуш должен объявить 6 ноября. Португалия сыграет с Данией 14 ноября и Уэльсом 17-го.

Однако еще не совсем понятно, в какой роли Роналду вернется в сборную, если это произойдет. Жезуш показал, что не боится оставлять легенду на скамейке , и вряд ли он сильно отступит от своего принципа. Но все равно стоит учитывать, что , если Криштиану забьет еще пару мячей за национальную команду , это позволит ему добраться до отметки в 1000 голов на несколько матчей раньше.

Забить именно тысячный за сборную тоже возможно. Португалия уже обеспечила себе участие в четвертьфинале Лиги наций. Матчи плей-офф запланированы на окно с 25 по 30 марта 202 7 года. Но для того чтобы успеть к мартовскому окну, как мы выяснили, Роналду нужно резко взвинтить свою результативность в Саудовской Аравии.

Есть еще и финальный турнир, куда Португалия еще не факт, что пробьется. Матчи запланированы на окно 9-13 июня, и вот это уже выглядит куда более реалистичным вариантом. Если португальская сборная выйдет в полуфинал , то Роналду может соединить достижение исторической отметки вместе с еще одной возможностью выиграть со сборной трофей. В случае если такой пазл сойдется — это было бы красивой точкой для его великой карьеры. Тем более что мы еще летом понимали, что текущий сезон может стать последним для Криша.