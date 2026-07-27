Чернов заявил о желании долго играть за «Крылья Советов»: «Особо никуда не собираюсь уходить»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» рассказал об игре за клуб из Самары.

«С «Крыльями» у меня контракт на 3 года, а дальше будем смотреть. Если буду в хорошей форме и буду всех устраивать, то хотелось бы остаться еще. Но я так уже говорил, а потом через месяц уехал. Если поступит какое-то предложение от другого клуба — будем думать. В целом, мне Самара нравится, особо никуда не собираюсь. Чем этот город лучше остальных, где я был? Пивзавод тут хороший», — сказал Чернов «СЭ».

Чернов перешел в «Крылья Советов» 18 июня. Контракт защитника с клубом рассчитан до 2029 года.

Ранее 30-летний россиянин выступал за самарцев в период с 2019 по 2022 год и в сезоне-2025/26 на правах аренды.