Камил Гаджиев назвал лучшего нападающего в истории российского футбола

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос про лучшего нападающего в истории российского футбола.

«Лучшим нападающим российского футбола считаю Романа Павлюченко. Рома забивал голы, которые очень сильно повлияли на историю российского футбола. Чего только стоят голы в ворота Англии. Можно ли сравнивать Павлюченко и Дзюбу? Я бы не стал этого делать в контексте мирового футбола. Если говорить про тех, кто играл внутри страны, то можно сказать, что Артем Дзюба — один из, если не самый запоминающийся российский форвард», — сказал Гаджиев «СЭ».

В России Павлюченко выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Урал», «Спартак», «Локомотив», «Арарат» и «Кубань». С 2008 по 2012 год нападающий играл за лондонский «Тоттенхэм».

Павлюченко — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка России. Футболист дважды становился лучшим бомбардиром чемпионатов страны.

Руслан Ботвенко