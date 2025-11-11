Футбол
11 ноября, 20:54

Губерниев об отставке Станковича из «Спартака» после двух побед подряд: «А раньше нельзя было уволить?»

Алина Савинова
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Дмитрий Губерниев высмеял «Спартак» за решение уволить главного тренера Деяна Станковича после двух побед подряд.

Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов, который с лета 2024 года работал в тренерском штабе Станковича.

«Проснулся посреди ночи в Китае и... Станковича уволили... После двух побед... А раньше нельзя было уволить??? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо. Журналисты, звоните мне, я не сплю», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Станкович возглавлял «Спартак» с 2024 года. После 15 туров чемпионата России сезона-2025/26 московская команда с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Деян Станкович.«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
  • petrovich56

    В Китае стану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?

    13.11.2025

  • пивоголик

    твоё мнение вообще ни кого не интересует. проснулся, иди комментируй греблю, лыжи, биатлон. не лезь куда не надо.

    12.11.2025

  • aa_214

    У меня тот же вопрос относительно губера, когда его уже уберут из сми.

    11.11.2025

  • GeoMaS

    Раньше нельзя было. Ждали пока Цирк зажжёт все огни.

    11.11.2025

  • DemolisherAjax

    Говнецом пованивает,а это значит что свой рот открыл Губерниев :)

    11.11.2025

  • Nik

    хватит вонять, достал всю страну вместе с дегтяревым

    11.11.2025

  • James Gang

    Кто бы этого губу с тв погнал...

    11.11.2025

  • Феликс_Забанен

    самое мерзкое что есть в нашем спорте - это губерниев

    11.11.2025

  • Mick Bush

    Шапито действительно дешевое. Матч ТВ называется.

    11.11.2025

  • Степочкин

    Поучи еще, поучи Лукойл как им работнников увольннять.

    11.11.2025

  • Gordon

    Ну куда же без этого... Опять экран с хлоркой мыть.

    11.11.2025

