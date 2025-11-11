Губерниев об отставке Станковича из «Спартака» после двух побед подряд: «А раньше нельзя было уволить?»

Комментатор Дмитрий Губерниев высмеял «Спартак» за решение уволить главного тренера Деяна Станковича после двух побед подряд.

Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов, который с лета 2024 года работал в тренерском штабе Станковича.

«Проснулся посреди ночи в Китае и... Станковича уволили... После двух побед... А раньше нельзя было уволить??? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо. Журналисты, звоните мне, я не сплю», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Станкович возглавлял «Спартак» с 2024 года. После 15 туров чемпионата России сезона-2025/26 московская команда с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице.