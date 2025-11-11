Луис Гарсия не возглавит «Спартак». Менеджмент клуба не одобрил кандидатуру испанца

Как стало известно «СЭ», испанский специалист Луис Гарсия не возглавит «Спартак» после отставки Деяна Станковича.

Высший менеджмент красно-белых не одобрил кандидатуру 52-летнего тренера, которую предлагал спортивный директор клуба Франсис Кахигао.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что помимо Гарсии на пост в «Спартаке» претендуют главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера, экс-главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.

В сезоне-2024/25 красно-белые заняли четвертое место в РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 они идут на шестой строчке с 25 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 8 очков.

Последним местом работы Луиса Гарсии был «Алавес», также специалист работал в испанских «Леванте», «Эльче», «Хетафе», «Вильярреале» и «Мальорке», китайском «Бейцзин Женьхэ», саудовском «Аль-Шабабе» и «Бани Ясе» из ОАЭ.