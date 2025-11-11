Футбол
11 ноября, 20:58

Луис Гарсия не возглавит «Спартак». Менеджмент клуба не одобрил кандидатуру испанца

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Луис Гарсия.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», испанский специалист Луис Гарсия не возглавит «Спартак» после отставки Деяна Станковича.

Высший менеджмент красно-белых не одобрил кандидатуру 52-летнего тренера, которую предлагал спортивный директор клуба Франсис Кахигао.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что помимо Гарсии на пост в «Спартаке» претендуют главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера, экс-главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.

В сезоне-2024/25 красно-белые заняли четвертое место в РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 они идут на шестой строчке с 25 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 8 очков.

Последним местом работы Луиса Гарсии был «Алавес», также специалист работал в испанских «Леванте», «Эльче», «Хетафе», «Вильярреале» и «Мальорке», китайском «Бейцзин Женьхэ», саудовском «Аль-Шабабе» и «Бани Ясе» из ОАЭ.

Деян Станкович.«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Луис Гарсия
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
В махачкалинском «Динамо» поддержали подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы
Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»
«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
Тарасов об увольнении Станковича: «Команда одержала четыре победы в пяти матчах, Деяна убирают. Странный момент»
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
  • allerc

    А еще Барак Обама не возглавит «Спартак». Бред Питт не возглавит «Спартак». Ким Кардашьян не возглавит «Спартак». Сергей Безруков не возглавит «Спартак». Кощей Бессмертный не возглавит «Спартак»...

    12.11.2025

  • Boris Doris

    Естественно, не одобрил. Адекват хлеву зачем? Нужен истерик, клоун и дурачок. Тсаря берите! :stuck_out_tongue_closed_eyes:

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Интересно, а этот "высший менеджмент красно-белых" рассматривал кандидатуру Шпилевского?)))

    12.11.2025

  • serdg198585

    верит СЭ та еще авантюра:joy: Сказали что не назначат, значит точно назначат

    12.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    во все тяжкие это Мостовой:joy:

    12.11.2025

  • Франшиза

    Мауриньо. Про Особенного СЭ писал год назад

    12.11.2025

  • Ратель

    Ну хоть так. Фух.

    12.11.2025

  • NF

    Если правда, что гарсия - ставленник Кахигао, которого скоро уволят, то в "Спартаке" просто решили, что бесполезно тратить еще денег на Кахигао, самим не хватает на жизнь)...

    11.11.2025

  • Дм

    Там Мостовой с Юраном уже в очередь встали с ночи! Как бы к утру не подрались.

    11.11.2025

  • Ivan Ivanov

    В 3 шеи.

    11.11.2025

  • Топотун

    Гнать Кагги - Карра !

    11.11.2025

  • Alexander Proschalykin

    Клоуны.Все чер жопу-и гордыню.

    11.11.2025

  • Машинист

    Да, не руя не понятно

    11.11.2025

  • А где Субулька?

    Слава Богу! хоть тут пронесло.

    11.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Высший менеджмент красно-белых не одобрил кандидатуру 52-летнего тренера, которую предлагал спортивный директор клуба Франсис Кахигао. ---------- Странное решение для менеджмента красно-белых. Как-то не вписывается в их логику....

    11.11.2025

  • Машинист

    А Анчелотти, что, отказал?:thinking:

    11.11.2025

  • Артемон Доберманов

    М.б.Энди Гарсию?хороший актер

    11.11.2025

  • Андрей Недобрый

    Клубу с короной нужен и тренер с короной.. МОСТОВГО В ЦАРИ !!!!

    11.11.2025

  • Denissimo

    петросяны неистребимы, задолбали в край, и ведь думают, что реально смешно "шутят"...

    11.11.2025

  • alexb2025personal

    Ивич и Риера вроде как не претендуют (а зачем им что-то менять тем более на такой нестабильный клуб, как Спартак). Личка - кто его знает, без работы.

    11.11.2025

  • Ganimed

    Этих гарсий там, как ивановых у нас, а этот и на не нужен:sunglasses:Овьедо уволит тренера-гарсия будет там :smile:

    11.11.2025

  • Арутюн Карапетович

    Позитивный парень этот Станкович, здорово, но недостаточно. Ничему не научил команду, пустое место после себя оставляет. Да и нет идейных никого. У кого на уме спорткар новый, кому дом строить и проч. Жизнь такова, печаль.

    11.11.2025

  • qck1967

    Ну, если смотрели Гарсию, то почему не Юран? Уж если во все тяжкие, так с фанфарами.

    11.11.2025

  • Jean4

    Кто это такой? Было бы удивительно, если бы он возглавил. =)

    11.11.2025

  • совва

    Романцев, Семин и Газзаев свободны, еще Юран и Бердыев))

    11.11.2025

  • planet-satgate

    В Камышине есть отличный мужичек. Школьный физрук Аркадий Огородов, вот Он вытащил бы из ЖИЖИ народный клуб.

    11.11.2025

  • nikvp

    Народной команде подойдет Великое собрание: Тихонов, Титов, Аленичев, Шалимов, Парфенов и, конечно, Мостовой. Пусть вместе разгребают...

    11.11.2025

  • Павел Леонидович

    слав, тебе самому то не смешно?) Может это Гарсии на вас чхать с высокой колокольни) Да так и есть)

    11.11.2025

  • planet-satgate

    При Юране у каждого третьего будет МОРДА набита, после проигранного матча.

    11.11.2025

  • Den211

    да неужели у кого-то в менеджменте Спартака включились все-таки мозги чтоб не назначить очередного проходимца на распил бабла?

    11.11.2025

  • Djin Ignatov

    Ивичи , Станковичи , Слишковичи , Лички и ваякие другие так называемые наши друзья никогда не были хорошими тренерами ! И только мы всех подобных подбираем !

    11.11.2025

  • planet-satgate

    Иниеста даже в Испании и тот готов возглавить свинарник.

    11.11.2025

  • planet-satgate

    Жаль что Станковича выгнали, как пса шалудивого. Он был самым, самым лучшим шутом из всех ранее там руливших. Теперь надо нового клоуна подыскать.

    11.11.2025

  • Кузьма Огурцов-Водкин

    Не на столько же менеджмент "Спартака" идиоты...

    11.11.2025

  • alex lav

    Забыли Юрана. Попросил же.)

    11.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Кахигао, этого козла, гнать нах!

    11.11.2025

  • Белый Медведь

    Там Александр Мостовой уже чеканит мячик четвертый час… обратите внимание на этого специалиста. Шалимов свитер чистый переодел…

    11.11.2025

  • 555 555

    Одно новость плохая,вторая хорошая.

    11.11.2025

  • semenarsonist

    Фалькао к нам не поедет.

    11.11.2025

  • Diman_madridista

    Ура. Говорю это не как болельщик Спартака, а как болельщик футбола. Назначение Гарсии было бы очень нехорошим маркером

    11.11.2025

  • Saypin

    СЛАВА БОГУ

    11.11.2025

    • Губерниев об отставке Станковича из «Спартака» после двух побед подряд: «А раньше нельзя было уволить?»

    Каррера об увольнении Станковича: «Смотря на результаты, понимаешь, что «Спартак» не на это рассчитывает»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

