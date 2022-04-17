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Сегодня, 09:50

Продлит ли «Зенит» контракт с Дзюбой? Мнение Орлова

Геннадий Орлов оценил игру Сергеева и Дзюбы в матче с «Уралом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный телекомменатор Геннадий Орлов оценил игру двух форвардов «Зенита» — Ивана Сергеева и Артема Дзюбы — в матче с «Уралом» (3:1).

— Сегодня с первых минут вышел Сергеев. Он быстрее, мобильнее Дзюбы. Заработал пенальти. Хотя там защитник «Урала» (Кузьмичев — прим. «СЭ») сыграл безответственно. Зачем так выставлять локоть? Ну это же безрассудно. А потом этот же футболист проиграл единоборство Алберто. Получается, два гола «привез».

Дзюба — хочешь, не хочешь — но уже замедляет игру. Да, сегодня забил. Но его вывели на очень выгодную позицию. Что ж, использовал свой шанс. Он это делать умеет. Продлят ли с ним контракт? Думаю, это самая большая тайна года. Этого не знает никто. Я уже как-то высказывался на эту тему. С одной стороны, не стоит разбрасываться такими футболистами. Но с другой — Дзюба сейчас уже не лидер «Зенита». При этом он все равно полезен команде. Так же, как и Ерохин.

Посмотрим, как все сложится. На Сергеева рассчитывают — на его скорость, подвижность. Но я не могу сказать, что против «Урала» у него все получалось. Нет. Пока еще не видно полного взаимопонимания с бразильцами. Они все-таки больше играют между собой.

Владислав Игнатьев и&nbsp;Александр Соболев. «Разве можно сравнить Юри Алберто и Соболева? Небо и земля!» Орлов — о «Зените» и «Спартаке»

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Артем Дзюба
Иван Сергеев
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ФК Зенит
ФК Урал
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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 13 1 4
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