Продлит ли «Зенит» контракт с Дзюбой? Мнение Орлова

Известный телекомменатор Геннадий Орлов оценил игру двух форвардов «Зенита» — Ивана Сергеева и Артема Дзюбы — в матче с «Уралом» (3:1).

— Сегодня с первых минут вышел Сергеев. Он быстрее, мобильнее Дзюбы. Заработал пенальти. Хотя там защитник «Урала» (Кузьмичев — прим. «СЭ») сыграл безответственно. Зачем так выставлять локоть? Ну это же безрассудно. А потом этот же футболист проиграл единоборство Алберто. Получается, два гола «привез».

Дзюба — хочешь, не хочешь — но уже замедляет игру. Да, сегодня забил. Но его вывели на очень выгодную позицию. Что ж, использовал свой шанс. Он это делать умеет. Продлят ли с ним контракт? Думаю, это самая большая тайна года. Этого не знает никто. Я уже как-то высказывался на эту тему. С одной стороны, не стоит разбрасываться такими футболистами. Но с другой — Дзюба сейчас уже не лидер «Зенита». При этом он все равно полезен команде. Так же, как и Ерохин.

Посмотрим, как все сложится. На Сергеева рассчитывают — на его скорость, подвижность. Но я не могу сказать, что против «Урала» у него все получалось. Нет. Пока еще не видно полного взаимопонимания с бразильцами. Они все-таки больше играют между собой.