Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о матчах РПЛ с участием «Зенита», «Динамо», ЦСКА и «Спартака».

— «Зенит» победил «Урал». Это был не лучший матч в исполнении команды Сергея Семака, но три очка добыты. Быстрый гол, конечно, повлиял на ход игры. В эпизоде со вторым мячом Юри Алберто здорово отклеился от защитника, отскочил от него. В этом и заключается мастерство бразильца. Подвижный, координированный, техничный. У нас таких игроков в РПЛ больше нет. Ну возьмите того же Соболева. Разве можно его сравнить с форвардом «Зенита». Небо и земля!

Где техника у наших ребят? Я всегда поражаюсь, почему они так играют... Ну почему раньше в «Спартаке» были Гаврилов, Черенков? Да в любой команде хватало футболистов, умеющих здорово обращаться с мячом. А что сейчас? Вот играет «Спартак» с «Рубином». Все летит куда-то не туда, отскакивает... Все пасы в борьбу... Причем красно-белые встречались с командой, которая рядом с зоной стыков! При этом «Спартак» и сам не может выбраться из второй половины турнирной таблицы. Да, много эмоций, но качества-то нет!

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Вот «Зенит» по содержанию футбола выгодно отличается от всех остальных. Играет быстро, технично. При этом Семаку приходится идти на вынужденные перестановки в составе. Кузяев сегодня играл правого защитника. Клаудиньо действовал ближе к опорной зоне, так как с первых минут не было Вендела.

В центре обороны вышел Алип. Семак доверяет парню, наигрывает его. Ну и хорошо. Надо сказать, что со своей левой ногой он довольно техничный. Парень не робкого десятка. Обучаем, может еще прогрессировать. Конечно, ему не хватает той техники, которой, например, обладает Дуглас Сантос, и нет такого напора, как у Кругового.

Круговой мне очень нравится. Какая мощь у него! Ощущается сила. Вот какой удивительный игрок вырос в Гатчине. Уверенный в себе футболист. А какой у него удар? Просто ударище! Думаю, ему надо доверять бить штрафные. К этому еще придет. Пока бразильцы ему не до конца доверяют. Да, они техничнее, но все-таки уступают Круговому по силе удара.

Сегодня с первых минут вышел Сергеев. Он быстрее, мобильнее Дзюбы. Заработал пенальти. Хотя там защитник «Урала» (Кузьмичев — прим. «СЭ») сыграл безответственно. Зачем так выставлять локоть? Ну это же безрассудно. А потом этот же футболист проиграл единоборство Алберто. Получается, два гола «привез».

Дзюба — хочешь, не хочешь — но уже замедляет игру. Да, сегодня забил. Но его вывели на очень выгодную позицию. Что ж, использовал свой шанс. Он это делать умеет. Продлят ли с ним контракт? Думаю, это самая большая тайна года. Этого не знает никто. Я уже как-то высказывался на эту тему. С одной стороны, не стоит разбрасываться такими футболистами. Но с другой — Дзюба сейчас уже не лидер «Зенита». При этом он все равно полезен команде. Так же, как и Ерохин.

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Посмотрим, как все сложится. На Сергеева рассчитывают — на его скорость, подвижность. Но я не могу сказать, что против «Урала» у него все получалось. Нет. Пока еще не видно полного взаимопонимания с бразильцами. Они все-таки больше играют между собой.

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой». И я бы не назвал это осечкой. Армейцы могли дома уступить «Уралу», если бы арбитр назначил пенальти. Затем пропустили четыре гола от «Химок». Теперь довольно невзрачная игра против еще одного аутсайдера. Получается, это не сенсация.

Пусть в ЦСКА сами себе ответят на вопрос: почему после паузы перестали играть их легионеры? Что произошло с тем же Языджи, Карраскалем? Почему они не носятся, как прежде, не забивают, не отдают? Как могло произойти такое преображение?

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«Динамо» взяло верх над «Ахматом». Матч получился трудным, но бело-голубые все-таки переиграли соперника. Эту встречу они могут занести себе в актив. Ведь против «Краснодара» им помог ВАР. Пенальти на Смолове — это просто позор! Потом был автогол в матче с «Нижним Новгородом».

Нет, все-таки у «Динамо» чемпионской игры не наблюдается. Хотя победа над командой Талалаева дорогого стоит. Смолов хорошо исполнил после тонкого паса Макарова. Захарян несколько раз опасно пробивал. Но к нему все же есть вопросы. Вот Лесовой вышел на замену и сразу вписался в рисунок игры. А вот в обороне все равно у «Динамо» есть очевидные проблемы.

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Все удивляются, почему «Спартак» на таком низком месте? Да потому что там футболисты мяч толком не могут контролировать! Какие-то небрежные передачи. Эту команду многие любят. Ну и хорошо. Болельщик должен поддерживать «Спартак» в непростое время. Только где там техничные исполнители? Чем игроки «Спартака» отличаются от футболистов других команд? Вот Бакаев вроде бы активен, несется вперед и утыкается в соперника... Все как-то не закончено, нет доводки.

Соболева признали лучшим игроком матча с «Рубином»? А можно ли его назвать виртуозом, который способен накрутить двух-трех соперников? Увы, в «Спартаке» нет лидера. Причем в каждой линии. Москвичи в этом плане делают ставку на Джикию. Но есть ли у него лидерские качества? Может ли потащить за собой команду? Я не уверен. Может ли он делать разницу? Не думаю...

Слова спортивного директора «Спартака» о том, что он не знает такую команду, как «Зенит»? Хм, я помню, был такой киногерой — прокурор или следователь по фамилии Каттани. Комиссар? Ну хорошо. Мне кажется, в Россию сейчас приехал его последователь. Он теперь будет определять, что и как должно быть в нашем футболе... Ну пусть «Спартак» хотя бы станет призером. Ему же ничего не светит! Пусть покажет результат. Ребята, в спорте все определяет итоговое место в таблице. Как говорится, смотрите на табло. Точка.