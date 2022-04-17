Зеленов прокомментировал ситуацию в социальных сетях после матча «Спартак» — «Рубин»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

— Как «Спартак» относится к тому, что в связи с шутками медиаслужбы в социальных сетях, комитет по этике РФС может открыть дело в отношении клуба?

— Больше всех этого желает болельщик ЦСКА Василий Конов, который пользуясь служебным положением, заставляет своих сотрудников звонить в РФС. Относимся к этому с сочувствием, но и пониманием. Впереди дерби.

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на попытку пресс-службы «Рубина» пошутить над нападающим красно-белых Александром Соболевым.

Казанцы в Telegram-канале выложили фрагмент интервью нападающего с измененной звуковой дорожкой. Они наложили поверх интервью игрока звуки криков дельфина.

«Спартак» в своем Telegram-канале резко отреагировал на эту новость.

Следующий матч «Спартак» проведет против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. Встреча состоится 20 апреля в 19.30 мск.