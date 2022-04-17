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Зеленов прокомментировал ситуацию в социальных сетях после матча «Спартак» — «Рубин»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

— Как «Спартак» относится к тому, что в связи с шутками медиаслужбы в социальных сетях, комитет по этике РФС может открыть дело в отношении клуба?

— Больше всех этого желает болельщик ЦСКА Василий Конов, который пользуясь служебным положением, заставляет своих сотрудников звонить в РФС. Относимся к этому с сочувствием, но и пониманием. Впереди дерби.

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на попытку пресс-службы «Рубина» пошутить над нападающим красно-белых Александром Соболевым.

Казанцы в Telegram-канале выложили фрагмент интервью нападающего с измененной звуковой дорожкой. Они наложили поверх интервью игрока звуки криков дельфина.

«Спартак» в своем Telegram-канале резко отреагировал на эту новость.

Следующий матч «Спартак» проведет против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. Встреча состоится 20 апреля в 19.30 мск.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Спартак 1
Рубин 1
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26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
3
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
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