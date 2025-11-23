Комличенко — о падении в штрафной «Краснодара»: «Чистейший пенальти. 200 процентов»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал эпизод со своим падением в штрафной площади «Краснодара» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.

В начале второго тайма Комличенко упал после единоборства с защитником «быков» Джованни Гонсалесом.

— Пенальти? Чистейшая точка. 200 процентов. Для меня это нонсенс. Сразу судья свистнул, пошла игра. Может, пропустил момент.

Принимаю мяч, собираюсь бить. Не успел поставить опорную, ударили по ней. Высказать? Толку. Что это поменяет, — сказал Комличенко.