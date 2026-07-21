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Представитель Адамова — о ситуации с контрактом игрока «Зенита»: «Пока прослеживается сценарий Кругового»

Алина Савинова

Кирилл Ливанов, представитель голкипера «Зенита» Дениса Адамова, прокомментировал ситуацию с продлением контракта футболиста.

Соглашение 28-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года. Вратарь выступает за питерскую команду с 2023-го.

«Пока что прослеживается сценарий Кругового. Задайте вопрос Константину Зырянову, он уполномочен в данном вопросе. Есть ли загвоздка в переговорном процессе? Какие могут быть загвоздки? Денис Андреевич — лучший игрок «Зенита», — приводит Sport24 слова Ливанова.

Он также ответил, хочет ли сам Адамов остаться в «Зените».

«Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности. Слишком много нюансов, хотя по-футбольному «Зенит», очевидно, лучшая команда России, и Санкт-Петербург — лучший город», — добавил представитель голкипера.

В сезоне-2025/26 Адамов провел 28 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустив 15 голов и 16 раз сыграв на ноль. Он также защищал ворота питерцев в Суперкубке России против «Спартака» (1:1, пенальти 4:2), который прошел 18 июля.

Источник: Sport24
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Денис Адамов
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ФК Зенит
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