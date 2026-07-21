Представитель Адамова — о ситуации с контрактом игрока «Зенита»: «Пока прослеживается сценарий Кругового»
Кирилл Ливанов, представитель голкипера «Зенита» Дениса Адамова, прокомментировал ситуацию с продлением контракта футболиста.
Соглашение 28-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года. Вратарь выступает за питерскую команду с 2023-го.
«Пока что прослеживается сценарий Кругового. Задайте вопрос Константину Зырянову, он уполномочен в данном вопросе. Есть ли загвоздка в переговорном процессе? Какие могут быть загвоздки? Денис Андреевич — лучший игрок «Зенита», — приводит Sport24 слова Ливанова.
Он также ответил, хочет ли сам Адамов остаться в «Зените».
«Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности. Слишком много нюансов, хотя по-футбольному «Зенит», очевидно, лучшая команда России, и Санкт-Петербург — лучший город», — добавил представитель голкипера.
В сезоне-2025/26 Адамов провел 28 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустив 15 голов и 16 раз сыграв на ноль. Он также защищал ворота питерцев в Суперкубке России против «Спартака» (1:1, пенальти 4:2), который прошел 18 июля.
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|Зенит
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -