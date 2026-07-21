«Родина» представила новый логотип

Пресс-служба московской «Родины» показала новый логотип клуба. На эмблеме изображены щит, флаг и звезда.

«Мы становимся требовательнее к себе и движемся вперед. Новый логотип — визуальное выражение этого движения. В нем собраны символы, которые задают направление, напоминают об ответственности и говорят о главном: путь к вершине зависит от тебя», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Щит является формообразующим элементом нового логотипа и продолжением визуальной истории клуба. Звезда символизирует ясность и ориентир для тех, кто только начинает свой путь, а флаг — символ ответственности, которая ложится на каждого представителя клуба.

Ранее сообщалось, что студия Артемия Лебедева разработала новый логотип для «Родины» в виде запятой, но клуб от него отказался.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Родина» сыграет на выезде со «Спартаком». Встреча пройдет 25 июля.