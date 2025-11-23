Никита Симонян скончался на 100-м году жизни

Скончался бывший нападающий «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян. Об этом сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

«Никита Павлович умер. Ему стало плохо в четверг, его госпитализировали. Полчаса назад он умер. Это ужас», — сказал Мирзоян «СЭ».

Симоняну было 99 лет. Он родился в Армавире 12 октября 1926 года. В качестве футболиста выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выигрывал Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне. Всего он забил 10 голов в 20 матчах в национальной команде.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» (1962, 1969) и трижды победил в Кубке СССР (1963, 1965, 1971). В 1973 году ереванский «Арарат» под руководством Симоняна выиграл чемпионат и Кубок страны. Также Симонян возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».