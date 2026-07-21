ESPN: «Зенит» предлагает игроку «Ботафого» Данило большую зарплату, чем «Палмейрас»

«Зенит» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Ботафого» Данило и готов пойти на серьезные финансовые траты, сообщает ESPN.

По информации источника, сине-бело-голубые намерены перебить предложения конкурентов за счет зарплаты: в случае согласия на переход в «Зенит» Данило будет зарабатывать сумму, значительно превышающую ту, что готов предложить «Палмейрас».

Отмечается, что «Палмейрас» пока не делал официального предложения, но речь идет о 20-25 миллионах евро. «Ботафого» рассчитывает выручить за 25-летнего игрока 30 миллионов евро. Сам Данило хотел бы продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, но футболист пока не получил предложений, которые бы полностью устраивали его.

Ожидается, что окончательное решение по поводу будущего полузащитника будет принято в ближайшие дни. При этом Данило хочет расстаться с нынешней командой на хороших условиях. Его контракт с «Ботафого» рассчитан до лета 2029 года.