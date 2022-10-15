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Комличенко: «Судьи мне говорят, что я им надоел, они устали от меня»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением об отношении к нему со стороны судей во время матчей.

«Судьи мне говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Всегда на тебе какие-то спорные моменты, мы разбираем все эпизоды, поэтому, может, не будем на тебе где-то свистеть». Они это мне лично говорят. С «Уралом» говорили тоже самое. Немного удивился этому. Думаю, это немного некорректно. Все же нужно судить то, что есть. Просто нам особо нельзя что-то комментировать про судейство. Вы все видели в матче.

Карпин не обсуждает со мной предвзятое судейство, но все и так видно, это лежит на поверхности. Мы все про это уже знаем и мне лично судьи уже говорят. Что уже обсуждать? Все видно и ясно — приходится как-то играть. Вы все сами видели в матче с «Уралом». Все пять моментов были на мне — сказать, что все эпизоды были высосаны из пальца, нельзя. По моему мнению, все было очевидно. Когда помощник говорит, что пенальти стопроцентный, а человек не понимает... Опять же, комментировать судейство не в моей компетенции, но все видно на поверхности», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб обратится в ЭСК по поводу судейства, в том числе из-за предвзятого отношения к Комличенко.

В текущем сезоне Комличенко провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил 6 голов и сделал результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-komlichenko-sud-i-mne-govoryat-ty-nam-nadoel-my-ustali-ot-tebya/
Николай Комличенко
ФК Ростов
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