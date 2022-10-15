Гуренко: «Над чем смеялся последний раз? Над хороводом «Химок» при подаче углового»

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью «СЭ» оценил оригинальный розыгрыш углового футболистов «Химок» в матче с «Уралом» в 12-м туре РПЛ.

— Над чем смеялись последний раз?

— Над хороводом, который неделю назад в матче с «Уралом» водили игроки «Химок» при подаче углового. Знаю, что Гогниев и в «Алании» это практиковал. Вот смотрел я и думал: что бы сказал тренеру, если бы мне, футболисту, предложили поучаствовать в таком хороводе? Целый час размышлял! И сам себе ответил: «Нет, я бы не согласился, под любым предлогом увильнул бы». Я не против каких-то новшеств, но карусели при розыгрыше стандарта — перебор.