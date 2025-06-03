Бабаев — о цели ЦСКА: «В следующем сезоне будет стоять задача выиграть золото»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал в интервью «Известиям» и «СЭ» о задачах армейцев на следующий сезон.

— Для вас особая гордость опередить в чемпионате «Спартак» и оставить без Кубка «Зенит» — команды, тратившие в последний год десятки миллионов евро на трансферы, что на порядок больше, чем ЦСКА?

— Не то чтобы это было прямо делом принципа... Просто это наша концепция — работать в соответствии с возможностями и добиваться как можно более высоких результатов. Мы не одни такие — тот же «Краснодар», выигравший золото чемпионата России, далеко не первый по бюджету в РПЛ.

— Кто назначил Николича? Можете сказать, кто из руководителей ЦСКА год назад первым предложил поставить Марко на пост главного тренера?

— У нас решения принимаются коллегиально. Поэтому я не назову вам какого-то одного человека, который стал автором этого назначения. Решение принималось совместно.

— Многие считают ЦСКА фаворитом в борьбе за золото следующего чемпионата России. Насколько такая задача будет стоять перед командой?

— Задача, конечно, будет стоять. Но говорить, что мы безусловные фавориты, я бы не стал. Посмотрите, какая борьба в чемпионате шла в этом сезоне и предыдущем. Борьба до самого конца, до последнего тура. Чемпионат наш постепенно выравнивается, что, конечно, не может не радовать. Поэтому и мы, и «Спартак», и «Краснодар», и «Зенит», и «Динамо» — все будут претендовать на чемпионство.

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ с 59 очками, также армейцы в девятый раз в истории стали обладателями Кубка России.