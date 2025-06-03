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Бабаев — о цели ЦСКА: «В следующем сезоне будет стоять задача выиграть золото»

Алексей Фомин
автор iz.ru

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал в интервью «Известиям» и «СЭ» о задачах армейцев на следующий сезон.

— Для вас особая гордость опередить в чемпионате «Спартак» и оставить без Кубка «Зенит» — команды, тратившие в последний год десятки миллионов евро на трансферы, что на порядок больше, чем ЦСКА?

— Не то чтобы это было прямо делом принципа... Просто это наша концепция — работать в соответствии с возможностями и добиваться как можно более высоких результатов. Мы не одни такие — тот же «Краснодар», выигравший золото чемпионата России, далеко не первый по бюджету в РПЛ.

— Кто назначил Николича? Можете сказать, кто из руководителей ЦСКА год назад первым предложил поставить Марко на пост главного тренера?

— У нас решения принимаются коллегиально. Поэтому я не назову вам какого-то одного человека, который стал автором этого назначения. Решение принималось совместно.

— Многие считают ЦСКА фаворитом в борьбе за золото следующего чемпионата России. Насколько такая задача будет стоять перед командой?

— Задача, конечно, будет стоять. Но говорить, что мы безусловные фавориты, я бы не стал. Посмотрите, какая борьба в чемпионате шла в этом сезоне и предыдущем. Борьба до самого конца, до последнего тура. Чемпионат наш постепенно выравнивается, что, конечно, не может не радовать. Поэтому и мы, и «Спартак», и «Краснодар», и «Зенит», и «Динамо» — все будут претендовать на чемпионство.

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ с 59 очками, также армейцы в девятый раз в истории стали обладателями Кубка России.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев о&nbsp;победе в&nbsp;Кубке России.«В следующем сезоне поставим задачу выиграть золото». Бабаев — о победе в Кубке, Николиче и цели ЦСКА

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ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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