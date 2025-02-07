Комличенко назвал игроков «Ростова», которые могут уехать в Европу

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко предположил, кто из игроков южной команды мог бы уехать в Европу.

— Мохеби назвал Комарова новым Головиным. Согласен?

— Есть задатки у Комарова. Они же есть и у Мелехина, у Ланговича. Главное — работать.

В нынешнем сезоне 21-летний Иван Комаров провел 13 матчей за «Ростов» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей. Контракт полузащитника с командой рассчитан до лета 2029 года.