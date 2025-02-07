«Динамо» и «Спартак» сыграют в зимнем кубке РПЛ 7 февраля

«Динамо» и «Спартак» сыграют в Winline Зимнем кубке РПЛ в пятницу, 7 февраля. Матч на стадионе «Аль-Нахайян в Абу-Даби (ОАЭ) начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также изучайте ключевые события и результат игры «Динамо» — «Спартак» в нашем матч-центре.

Трансляция игры пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru. В ретрансляции эфира федерального канала встречу покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Товарищеские матчи. Клубы. .

07 февраля 2025, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

Турнир шести клубов РПЛ в ОАЭ проходит с 30 января по 11 февраля. Команды проведут по две игры в группе, после чего состоятся финал, матчи за третье и пятое места.