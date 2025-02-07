Мостовой — о трансфере Гарсии: «Когда тебя берут за такие деньги, то стоит сразу начинать забивать»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего греческого АЕКа Ливая Гарсии в московский клуб за 20 миллионов евро.

«Удивляет ли меня этот трансфер и сумма за игрока? И да, и нет. С одной стороны, конечно, странно, что тратится такая сумма на футболиста, при том что в Европе мы не играем. А с другой стороны, на него нужно посмотреть и понять, что он может. За Угальде тоже отдали немалые деньги и вначале об этом говорили, но сейчас, когда он начал стабильно забивать, о сумме уже и не вспоминают. Плюс стоит учитывать, что, кроме Манфреда, нападающих нет: Жозе, Николсон ушли, а Соболева отдали еще летом. Поэтому второй нападающий нужен. Когда тебя берут за такие деньги, то стоит сразу начинать забивать», — сказал Мостовой «СЭ».

Футболист играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах Гарсия забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Денис Сафронов