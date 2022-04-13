Комитет по этике РФС не будет рассматривать оскорбления полузащитника «Арсенала» Кангвы в адрес судьи

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал «СЭ» о деле полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангвы, который оскорбил судью после поражения в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ от «Спартака» (0:3).

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что дело Кингса Кангвы будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии.

«В комитет по этике ничего не приходило и не придет. Если КДК РФС будет рассматривать эпизод, то мы этого делать не будем. По регламенту либо мы, либо они», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее 23-летний Кингс Кангва в интервью «СЭ» в резкой форме раскритиковал главного арбитра встречи Владислава Безбородова. На 86-й минуте встречи игрок был удален с поля.

«Арсенал» не может победить уже семь матчей подряд и идет на последней, 16-й строчке. В следующем туре туляки на своем поле примут «Ростов» (17 апреля).