Убыток ЦСКА в 2021 году сократился на 63,3 процента

Чистый убыток ЦСКА в 2021 году сократился на 63,3 процента и составил 753,3 миллиона рублей, сообщает «РБ Спорт».

В 2020 году красно-синие зафиксировали убыток в размере 2 миллиардов рублей.

Коммерческие расходы клуба увеличились на 33 процента и составили 750 тысяч рублей, управленческие расходы выросли на 18 процентов — до 22,9 миллиона рублей.

Расходы на зарплату в ЦСКА увеличились на 41,8 процента и составили 3,19 миллиарда рублей.

Выручка клуба в 2021 году выросла на 55,1 процента — до 4,3 миллиарда рублей.

В сезоне-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ с 50 очками в 30 матчах. В нынешнем сезоне армейцы идут на третьем месте за шесть туров до конца первенства с 43 очками в 24 играх.