Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:16

Убыток ЦСКА в 2021 году сократился на 63,3 процента

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чистый убыток ЦСКА в 2021 году сократился на 63,3 процента и составил 753,3 миллиона рублей, сообщает «РБ Спорт».

В 2020 году красно-синие зафиксировали убыток в размере 2 миллиардов рублей.

Коммерческие расходы клуба увеличились на 33 процента и составили 750 тысяч рублей, управленческие расходы выросли на 18 процентов — до 22,9 миллиона рублей.

Расходы на зарплату в ЦСКА увеличились на 41,8 процента и составили 3,19 миллиарда рублей.

Выручка клуба в 2021 году выросла на 55,1 процента — до 4,3 миллиарда рублей.

В сезоне-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ с 50 очками в 30 матчах. В нынешнем сезоне армейцы идут на третьем месте за шесть туров до конца первенства с 43 очками в 24 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/uby-tok-pfk-tsska-v-2021-godu-sokratilsya-na-63-3-do-735-3-mln-rublej/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
Игра в мафию: Сергей Федоров похож на дона из Чикаго, а Роман Ротенберг на босса из Сицилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-форвард «Рубина» Милошевич: «После победы над «Зенитом» со счетом 4:1 Бердыев полтора часа говорил о наших ошибках»

Комитет по этике РФС не будет рассматривать оскорбления полузащитника «Арсенала» Кангвы в адрес судьи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости