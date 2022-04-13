Почетный президент РФС раскритиковал назначение Гратакоса на пост заместителя спортивного директора

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Жорди Гратакоса на пост заместителя спортивного директора организации.

«Если бы кто-то из руководства РФС объяснил, для чего это делается, можно было бы как-то дискутировать по поводу его приглашения. Очень трудно так сказать, что он может привнести нового. К сожалению, у нас получается нерадужная картина. Сначала мы ориентировались на немецкий футбол, получали оттуда все программы подготовки футболистов с 6 до 17 лет.

Прошло какое-то время — ничего не было реализовано. Пошли дальше, пригласили голландцев. Новая структура, система, колоссальные расходы на их содержание. Опять ничего не произошло. В судействе у нас сначала был итальянец, потом португалец. Улучшилось у нас судейство? Нет. Теперь мы будем говорить, что этот испанец придет и выведет наш детско-юношеский футбол на какой-то новый уровень? У меня в этом есть сомнения. Нужны четкие объяснения, для чего он приходит. А так меня есть большие сомнения, что это назначение принесет какую-то пользу российскому футболу", — сказал Колосков «СЭ».

Жорди Гратакос начинал карьеру в испанской «Жироне». В 2012 году он возглавил академию «Днепра», в 2015 он работал в Федерации футбола Казахстана, а с 2016 работал в системе «Барселоны», в том числе в качестве технического директора филиала академии каталонского клуба в России. В октябре 2021 года Гратакос стал советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.