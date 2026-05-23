ЦСКА и «Рубин» опубликовали обращения к Натхо после его последнего матча в карьере

Пресс-служба ЦСКА опубликовала обращение к бывшему полузащитнику команды Бибрасу Натхо, который завершил профессиональную карьеру.

В субботу, 23 мая, 38-летний футболист принял участие в матче «Партизана» против «Раднека» (5:0) в чемпионате Сербии и забил гол. Эта игра стала для него последней в карьере.

«Бибрас навсегда вписал свое имя в историю нашего клуба. Спасибо за годы в ЦСКА, эмоции и победы! Удачи и успехов в будущем», — говорится в сообщении ЦСКА.

Также прощальное обращение к игроку опубликовала пресс-служба «Рубина».

«Сегодня экс-полузащитник и легенда нашего клуба Бибрас Натхо провел последний матч в игровой карьере. Спасибо за все, Бибрас! Удачи и успехов в будущем!» — отмечается в заявлении казанцев.

За «Рубин» Натхо выступал с 2010 по 2013 год и вместе с казанской командой завоевал Кубок и Суперкубок России. Всего он провел 147 матчей за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 34 голевыми передачами.

За ЦСКА полузащитник играл с 2014 по 2018 год и выиграл в составе армейцев чемпионат России. На его счету 28 голов и 24 результативные передачи в 142 матчах за московскую команду.

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