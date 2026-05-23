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ЦСКА и «Рубин» опубликовали обращения к Натхо после его последнего матча в карьере

Алина Савинова

Пресс-служба ЦСКА опубликовала обращение к бывшему полузащитнику команды Бибрасу Натхо, который завершил профессиональную карьеру.

В субботу, 23 мая, 38-летний футболист принял участие в матче «Партизана» против «Раднека» (5:0) в чемпионате Сербии и забил гол. Эта игра стала для него последней в карьере.

«Бибрас навсегда вписал свое имя в историю нашего клуба. Спасибо за годы в ЦСКА, эмоции и победы! Удачи и успехов в будущем», — говорится в сообщении ЦСКА.

Также прощальное обращение к игроку опубликовала пресс-служба «Рубина».

«Сегодня экс-полузащитник и легенда нашего клуба Бибрас Натхо провел последний матч в игровой карьере. Спасибо за все, Бибрас! Удачи и успехов в будущем!» — отмечается в заявлении казанцев.

За «Рубин» Натхо выступал с 2010 по 2013 год и вместе с казанской командой завоевал Кубок и Суперкубок России. Всего он провел 147 матчей за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 34 голевыми передачами.

За ЦСКА полузащитник играл с 2014 по 2018 год и выиграл в составе армейцев чемпионат России. На его счету 28 голов и 24 результативные передачи в 142 матчах за московскую команду.

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Команды Евсеева ни разу не вылетали из РПЛ после стыковых матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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