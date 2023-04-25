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Сегодня, 19:39

Колыванов заявил, что Промес может достичь отметки в 100 голов в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов отреагировал на достижение 31-летним нападающим «Спартака» Квинси Промесом отметки в 85 голов за карьеру в чемпионате России.

«И Вагнер, и Промес два бомбардира выдающихся, это точно. Но они разноплановые игроки. Лав был больше центральный нападающий, небольшого роста, коренастый, техничный и головой здорово играл. Промес же атакует из глубины, в основном с левой стороны. Но, играя в этой позиции, нужно отрабатывать и сзади, и в средней линии, плюс он тоже умеет забивать и ногами, и головой. Промес заслужил являться лучшим бомбардиром среди иностранцев. Схожесть между Вагнером и Квинси в том, какие роли они играют в своих командах. Оба футболиста очень много решали в атаке. Что один, что второй достойны друг друга. В этом году Промес вряд ли сможет забить свой сотый гол в России. Если он останется в «Спартаке» на следующий сезон, то может добиться этой цели в следующем году. Возможно кто-то повторит нынешний рекорд Промеса. Но для этого легионер должен надолго задержаться в России, и это должен быть очень одаренный футболист», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Промес достиг отметки в 85 голов, как и Вагнер Лав, за 169 матчей. Азмуну понадобилось провести 208 матчей. Следующий гол сделает нападающего «Спартака» единоличным лидером по забитым мячам среди легионеров в истории РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-esli-promes-ostanetsya-v-spartake-na-sleduyushii-sezon-to-doiti-do-otmetki-v-sto-golov-246115/
Игорь Колыванов
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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