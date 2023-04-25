Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ, в котором встретились «Спартак» и «Краснодар» (4:3).

«Спартак» забил силовые голы — мы привыкли говорить о красно-белых как о комбинационной команде, но тут чувствуется мощь. Ее очень не хватало в Кубке, где не было Николсона и Соболева. А сейчас, когда все вернулись, «Спартак», если не будет совершать глупых ошибок в обороне, — это страшная сила. Демонстрация этой мощи — четвертый гол, когда «Спартак» выиграл единоборства, просто затоптал соперника. Но при этом, судя по матчам с «Динамо» и с «Краснодаром», для победы может не хватить даже трех голов. «Спартак» не только мощная, но и веселая команда. Скучно на матчах точно не бывает», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в РПЛ с 48 очками после 24 туров, отставая на один балл от идущего вторым «Ростова» и на три очка опережая столичный ЦСКА.