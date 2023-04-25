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Генич предположил, почему «Краснодар» упустил победу в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный комментатор Константин Генич предположил, почему «Краснодар» упустил победу в матче со «Спартаком» (3:4).

«Это уже неприятная тенденция для «Краснодара». Если первый раз, это случайность, второй — совпадение, а третий — уже закономерность. За полтора месяца «Краснодар» вел у «Локомотива» 2:0, а потом счет стал 2:3. Было 2:0 с «Крыльями Советов», потом пропускают два и уходят в серию пенальти. Со «Спартаком» быки вели 2:0 и 3:2, а по итогу уехали без очков. Замены «Спартака» сработали гораздо лучше, чем у «Краснодара». Ивич должен какие-то выводы из этого сделать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

После 24 туров «Краснодар» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Лидирует — «Зенит» (58 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-ivich-dolzhen-sdelat-vy-vody-pochemu-krasnodar-upuskaet-pobedy/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

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 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
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Владимир Писарский

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П
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Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

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Зенит

 7
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