Колыванов: «Динамо» играет какими-то отрезками: то вроде ничего, а потом — бах! — и какой-то провал»

Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов оценил игру бело-голубых и «Краснодара» в преддверии матча 19-го тура РПЛ между командами.

«Краснодар» уже, по-моему, четыре матча уже не выигрывает в РПЛ, у команды поменялся тренер. И пока не видно, чтобы новый наставник принес что-то яркое в игру, как-то ее изменил. А у «Динамо», повторюсь в очередной раз, игра поменялась после того, как взяли Смолова. Когда молодежь была впереди, они старались играть высоко, прессинговали на чужой половине, отбирали мяч, создавали моменты. Игра смотрелась. А сейчас, особенно с приходом нового тренера Йокановича, команда стала больше играть от обороны, особо не нагнетая впереди, чтобы не пропустить. Но чтобы добиваться результата, надо больше агрессии. Как «Спартак» — не боится играть, создает моменты, забивает... Красно-белые в этом году смотрятся очень хорошо, приятно за ними наблюдать. А «Динамо» играет какими-то отрезками: то вроде ничего, а потом — бах — и какой-то провал», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Матч пройдет в субботу, 11 марта. Начало — в 19.00 по московскому времени. «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Краснодар» расположился на 9-й позиции (26 очков).