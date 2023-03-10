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Гордеев — о матче «Торпедо»: «Урал» сейчас на ходу, с такой командой важно использовать свои сильные стороны»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Торпедо» Андрей Гордеев поделился ожиданиями от матча московского клуба с «Уралом» в рамках 19-го тура РПЛ.

«В прошлом туре в Краснодаре «Торпедо» набрало долгожданные очки, появились достаточно неплохие новички. Так что я верю в команду, это клуб со структурой, с пониманием того, чего хотят. Хотелось бы, чтобы они сохранили прописку в РПЛ. И внутреннее чувство подсказывает, что они справятся с трудностями. С точки зрения игры, как говорится, пациент скорее жив, чем мертв — хорошее определение. Но какого-то большого сдвига в качестве игры пока мы не видим. Но сейчас самое главное абстрагироваться от качества, от каких-то идей, а самое главное — набирать очки. «Урал» действительно сейчас на ходу, но и с такой командой можно играть, важно использовать свои сильные стороны. Думаю, тренерский штаб с этим разберется», — приводит «РБ Спорт» слова Гордеева.

Игра «Торпедо» — «Урал» пройдет в субботу, 11 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени.

Черно-белые занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. «Урал» идет на 10-й строчке (22 очка).

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-gordeev-torpedo-sejchas-vazhno-by-t-pragmatichny-m-ne-zayavlyat-o-sebe-a-prosto-nabirat-ochki/
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
Андрей Гордеев
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