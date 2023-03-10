Мор: «Как бы «Факел» ни старался играть надежно в обороне, «Спартак» их «раскатает»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Факелом» в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Накануне этого матча все обстоятельства, конечно, складываются в пользу «Спартака». Во-первых, команда в очень хорошей форме, что показала игра против дисциплинированного и сильного «Урала». Спартаковцы создали у его ворот очень много моментов, что мало кому удается. Кроме того, спартаковцы будут злые, потому что у них отобрали победу в этом матче. А «Факел», конечно, рассчитывал на то, чтобы обыграть «Химки» в первом туре, но сделать этого не получилось. Команда показала, что она ровно такая, как и была — бойцовские качества, стандарты, максимально простая игра и огромная самоотдача. Конечно, все это будет и в Москве. Но как бы «Факел» ни старался играть надежно в обороне, «Спартак» их «раскатает», гол будет уже в первом тайме», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Игра пройдет 11 марта на домашнем стадионе «Спартака». Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» идет на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.