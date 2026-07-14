Колумбийский полузащитник Мехия перешел в «Оренбург»
«Оренбург» сообщил, что достиг договоренности с колумбийским клубом «Онсе Кальдас» о трансфере полузащитника Роберта Мехии.
Воспитанник «Депортес Киндио» уже играл в России в 2024-2025 годах за «Химки». На счету 25-летнего колумбийца 20 матчей за подмосковную команду в РПЛ и 1 — в FONBET Кубке страны.
Также Мехия выступал за «Бока Хуниорс Кали», «Университарио Попаян», «Онсе Кальдас», «Гиресунспор» и «Атлетико Насьональ».
По итогам чемпионата России-2025/26 «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице. В первом матче нового сезона РПЛ оренбуржцы 26 июля сыграют против «Ростова».
Источник: https://telegram.me/fcorenburg/13771
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|0
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|24
|
3
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|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
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|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
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|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
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|13
|
7
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|11
|3
|4
|4
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|13
|
8
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|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
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|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
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|2
|6
|3
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|
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|
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|11
|2
|5
|4
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|
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|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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ЖК
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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