Колумбийский полузащитник Мехия перешел в «Оренбург»

«Оренбург» сообщил, что достиг договоренности с колумбийским клубом «Онсе Кальдас» о трансфере полузащитника Роберта Мехии.

Воспитанник «Депортес Киндио» уже играл в России в 2024-2025 годах за «Химки». На счету 25-летнего колумбийца 20 матчей за подмосковную команду в РПЛ и 1 — в FONBET Кубке страны.

Также Мехия выступал за «Бока Хуниорс Кали», «Университарио Попаян», «Онсе Кальдас», «Гиресунспор» и «Атлетико Насьональ».

По итогам чемпионата России-2025/26 «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице. В первом матче нового сезона РПЛ оренбуржцы 26 июля сыграют против «Ростова».