Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

14 июля, 14:47

«Зенит» показал игровую форму на сезон-2026/27

Алина Савинова
Игроки «Зенита» в новой игровой форме.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» презентовал игровую форму на сезон-2026/27 под лозунгом «Страсть к порядку».

Новые комплекты в том числе посвящены болельщикам клуба — их страсти, поддержке и энергии. Сине-бело-голубой узор зенитовских флагов, которые фанаты приносят на стадион, стал основой для манжет на рукавах футболок полевых игроков, демонстрируя неразрывную связь команды и ее поклонников.

«Есть чувства, которые невозможно объяснить словами. Верность однажды выбранным цветам. Волнение перед каждой игрой. Победный крик, который рождается внутри еще до того, как его подхватывает весь стадион. Болельщикам «Зенита» эти чувства знакомы, как никому другому», — говорится в заявлении пресс-службы питерского клуба.

Андрей Мостовой и Педро в новой форме.
Фото ФК «Зенит»

Футболка из ткани с более крупной жаккардовой текстурой отсылает к геометрии Петербурга, «где архитектурный порядок встречается со стихией природы».

Отмечается, что в новом комплекте игроки «Зенита» впервые выйдут 18 июля.

По итогам сезона-2025/26 «Зенит» стал чемпионом России. Сине-бело-голубые на 2 балла опередили занявший второе место «Краснодар». Первый матч в новом сезоне РПЛ питерцы проведут 25 июля на выезде против «Акрона».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Читайте также
Юрий Семин: "В финале ЧМ–2026 главным противостоянием будет Родри против Месси"
Аргентина победила Англию и сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026
Суд оштрафовал рэпера Птаху на 80 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков
Туризм в Венгрии оказался под угрозой из-за снижения уровня воды в Дунае
Верховная рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины
В 64 сборных на ЧМ нет ничего страшного. Но кому и почему увеличат квоты?
Популярное видео
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2026: межсезонье, трансферы и сборы, новый чемпионат
Шварц заявил, что Лунев будет первым номером «Динамо»
Шварц заявил, что у Тюкавина изменился статус в «Динамо»
Тюкавин и Баринов рассказали, за кого будут болеть в финале ЧМ-2026
Игдисамов заявил, что ЦСКА требуется усиление в каждую линию
Баринов: «Главное показать с «Динамо» тот уровень, к которому ЦСКА стремится прийти»
Тюкавин — о старте сезона РПЛ: «Готовимся к Самаре»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в товарищеском матче с семью голами

Колумбийский полузащитник Мехия перешел в «Оренбург»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
Все результаты / календарь

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости