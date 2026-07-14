«Зенит» показал игровую форму на сезон-2026/27

«Зенит» презентовал игровую форму на сезон-2026/27 под лозунгом «Страсть к порядку».

Новые комплекты в том числе посвящены болельщикам клуба — их страсти, поддержке и энергии. Сине-бело-голубой узор зенитовских флагов, которые фанаты приносят на стадион, стал основой для манжет на рукавах футболок полевых игроков, демонстрируя неразрывную связь команды и ее поклонников.

«Есть чувства, которые невозможно объяснить словами. Верность однажды выбранным цветам. Волнение перед каждой игрой. Победный крик, который рождается внутри еще до того, как его подхватывает весь стадион. Болельщикам «Зенита» эти чувства знакомы, как никому другому», — говорится в заявлении пресс-службы питерского клуба.

Андрей Мостовой и Педро в новой форме. Фото ФК «Зенит»

Футболка из ткани с более крупной жаккардовой текстурой отсылает к геометрии Петербурга, «где архитектурный порядок встречается со стихией природы».

Отмечается, что в новом комплекте игроки «Зенита» впервые выйдут 18 июля.

По итогам сезона-2025/26 «Зенит» стал чемпионом России. Сине-бело-голубые на 2 балла опередили занявший второе место «Краснодар». Первый матч в новом сезоне РПЛ питерцы проведут 25 июля на выезде против «Акрона».