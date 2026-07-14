«Локомотив» — ЦСКА: прямая трансляция товарищеского матча

14 июля «Локомотив» и ЦСКА сыграют в товарищеском матче

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в товарищеском матче во вторник, 14 июля. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция будет бесплатной, необходима только регистрация. Эфир начнется в 16.45 мск.

В прошедшем сезоне «Локомотив» с 53 очками занял третье место в чемпионате России. В сезоне-2025/26 ЦСКА набрал 51 очко и финишировал на пятом месте в турнирной таблице.

РПЛ сезона-2026/2027 стартует 24 июля. Железнодорожники начнут сезон с домашнего матча против «Ахмата» (26 июля). В 1-м туре армейцы сыграют дома против «Балтики» (24 июля).