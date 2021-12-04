Колосков: «В РПЛ «Спартак» — раздражитель, а «Наполи» в обоих матчах валял дурака»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ахмат».
«Пока «Спартак» не впечатляет, несмотря на большое количество квалифицированных футболистов. За сборную команду они играют отлично. В РПЛ на красно-белых настраиваются серьезнее, чем в Лиге Европы. «Спартак» — раздражитель для российских клубов. Против него разрабатывают тактику. «Наполи», например, что в первой игре, что во второй, валяли дурака. Вот и получили», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
«Спартак» сыграет с «Ахматом» сегодня, 4 декабря, на стадионе «Открытие Арене» в Москве. Начало — в 17.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю