«Крылья Советов» — ЦСКА: Глушенков и Заболотный выйдут в старте, Сергеев и Чалов — в запасе
Стали известны составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Зеффан, Бейл, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Солдатенков, Прищепа, Якуба, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Сергеев, Цыпченко.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Ахметов, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Щенников, Бруно Фукс, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.
Матч «Крылья Советов» — ЦСКА пройдет в Самаре сегодня, 4 декабря и начнется в 14:00 мск. Самарцы с 24 очками занимают восьмое место в турнирной таблице, армейцы с таким же количеством очков — на шестой строчке.
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