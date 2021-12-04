В субботу, 4 декабря, состоится матч 17-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле примут ЦСКА. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге армейцы обыграли соперника со счетом 3:1, а всего в очном противостоянии ЦСКА побеждает самарцев уже две встречи кряду. Команды идут рядом в турнирной таблице: у них по 24 балла, занимают 7-е и 8-е место.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Крылья Советов» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.